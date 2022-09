Quanto si perde sul conto corrente con l’inflazione? Ecco dove mettere i risparmi (Di giovedì 1 settembre 2022) Per colpa dell’inflazione, negli ultimi 2 anni i capitali parcheggiati sul conto corrente e qui rimasti, hanno registrato una perdita netta del potere di acquisto del 9,8%. Secondo gli ultimi dati Istat aggiornati a giugno 2022, l’inflazione nell’ultimo anno nel nostro Paese ha raggiunto il picco del 7,8%: cifre monstre che stanno avendo notevoli ripercussioni sul costo della vita, aggravate da eventi collaterali come la guerra in Ucraina. Negli ultimi anni, parallelamente alla crescita dell’inflazione e al costo della vita, è aumentata anche la liquidità sul conto corrente: secondo gli ultimi dati Abi riportati dal Corriere della Sera, e anch’essi aggiornati a giugno 2022, la liquidità complessiva è di 1.840,7 miliardi di euro, crescendo del 12% negli ultimi 24 ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 1 settembre 2022) Per colpa del, negli ultimi 2 anni i capitali parcheggiati sule qui rimasti, hanno registrato una perdita netta del potere di acquisto del 9,8%. Secondo gli ultimi dati Istat aggiornati a giugno 2022,nell’ultimo anno nel nostro Paese ha raggiunto il picco del 7,8%: cifre monstre che stanno avendo notevoli ripercussioni sul costo della vita, aggravate da eventi collaterali come la guerra in Ucraina. Negli ultimi anni, parallelamente alla crescita dele al costo della vita, è aumentata anche la liquidità sul: secondo gli ultimi dati Abi riportati dal Corriere della Sera, e anch’essi aggiornati a giugno 2022, la liquidità complessiva è di 1.840,7 miliardi di euro, crescendo del 12% negli ultimi 24 ...

