Michele Merlo poteva essere salvato | la perizia shock | Ecco cos’è successo

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 1 settembre 2022)perché la diagnosi iniziale è stata sbagliata. E’ quanto emerge dallasulla morte del giovane artista, ex concorrente di Amici, deceduto il 6 giugno 2021 dopo giorni di agonia in seguito ad una leucemia fulminante. Quella morte, così tragica,evitata se si fosse capito fin da subito che quel vistoso ematoma alla gamba sinistra non era affatto uno strappo muscolare.aveva mostrato l’ematoma al medico di base di Rosà, in provincia di Vicenza, il 26 maggio 2021. Né lui, né altri sanitari a cui il giovane artista aveva chiesto consulto hanno valutato quell’ematoma in maniera diversa da uno strappo muscolare. Il medico di base prescrisse a ...