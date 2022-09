La parabola di Piatek | da «craque» a uomo in prestito Ora c’è la Salernitana

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 settembre 2022) Nell’ultimo giorno di calciomercato c’è un grande colpo per ladel duo Nicola-De Sanctis: l’acquisto di Krzysztofincon diritto di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni di euro. L’attaccante polacco arriva dall’Hertha Berlino, che pagherà buona parte dello stipendio del giocatore (circa il 60%) che fino all’ultimo ha fortemente voluto rimanere in Serie A, dopo gli ultimi 6 mesi passati a Firenze. Alla fine laè riuscita a convincere il polacco, dopo la lunga corte durata tutto il mese di agosto. Nell’ultimo giorno di mercato il calciatore ha svolto le visite mediche nella clinica romana di Villa Stuart per poi trasferirsi a Salerno per la firma sul contratto e l’ufficializzazione dell’operazione. Un acquisto di spessore che andrà a rinforzare l’attacco a disposizione di ...