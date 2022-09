Inter, UFFICIALE: ecco Acerbi (Di giovedì 1 settembre 2022) Francesco Acerbi è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter. Il difensore classe '87 arriva dalla Lazio con la formula del... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Francescoè ufficialmente un nuovo calciatore dell'. Il difensore classe '87 arriva dalla Lazio con la formula del...

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, non c'è un'offerta ufficiale del @bayer04fussball per Robin #Gosens ???? - LALAZIOMIA : Inter, UFFICIALE: ecco Acerbi - CalcioNews24 : #Acerbi è un giocatore dell'#Inter ? - faso__ : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Acerbi è un giocatore dell'#Inter in prestito con diritto di riscatto: maglia numero 15 - Giordy2311 : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Acerbi è un giocatore dell'#Inter in prestito con diritto di riscatto: maglia numero 15 -