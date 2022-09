Il PD sceglie il volto di Zan per sbarcare su TikTok (Di giovedì 1 settembre 2022) Giorno di sbarchi su TikTok. Che oggi sia entrato ufficialmente il mese di settembre 2022, quello delle elezioni amministrative in Italia dopo la caduta del governo Draghi, si capisce perfettamente dal fermento (social) social politico. Berlusconi è su TikTok, Renzi è su TikTok e – dopo che la scorsa settimana è arrivato Calenda – ora anche il PD su TikTok. La comprensibile scelta per presentare il PD su TikTok è quella di far parlare Alessandro Zan, volto del ddl Zan – il disegno contro l’omobislesbotransfobia che è stato bloccato prima che potesse diventare legge -. Una giornata, quella del 1° settembre, che sembra essere stata inserita nei piani social di leader e partiti in corsa per le elezioni 2022 come l’inizio di tutta una serie di account che – con buona probabilità – verranno ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 settembre 2022) Giorno di sbarchi su. Che oggi sia entrato ufficialmente il mese di settembre 2022, quello delle elezioni amministrative in Italia dopo la caduta del governo Draghi, si capisce perfettamente dal fermento (social) social politico. Berlusconi è su, Renzi è sue – dopo che la scorsa settimana è arrivato Calenda – ora anche il PD su. La comprensibile scelta per presentare il PD suè quella di far parlare Alessandro Zan,del ddl Zan – il disegno contro l’omobislesbotransfobia che è stato bloccato prima che potesse diventare legge -. Una giornata, quella del 1° settembre, che sembra essere stata inserita nei piani social di leader e partiti in corsa per le elezioni 2022 come l’inizio di tutta una serie di account che – con buona probabilità – verranno ...

