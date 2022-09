Grossi | l' integrità fisica della centrale è stata violata

(Di giovedì 1 settembre 2022) "L'" di Zaporizhzhia, occupata dai russi, "è". Lo afferma il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael, ...

MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Ucraina, gli ispettori dell’Aiea sono arrivati all'impianto nucleare di Zaporizhzhia. Grossi: “Integrità fisica della c… - biserka30048567 : RT @petergomezblog: Ucraina, gli ispettori dell’Aiea sono arrivati all'impianto nucleare di Zaporizhzhia. Grossi: “Integrità fisica della c… - Eli74505503 : RT @Agenzia_Ansa: 'L'integrità fisica della centrale' di Zaporizhzhia, occupata dai russi, 'è stata violata', ha detto il direttore general… - Dome689 : Ucraina, gli ispettori dell’Aiea sono arrivati alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Grossi: “Integrità fisica de… - laviniamainardi : L’integrità fisica della centrale» di Zaporizhzhia, occupata dai russi, «è stata violata». Lo afferma il direttore… -

...generale, infatti, ha precisato che la missione è riuscita a 'raccogliere molte informazioni importanti in poche ore di lavoro' presso l'impianto, come riportato da Ria Novosti. L'...Lo afferma il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael, dopo l'ispezione avvenuta oggi. "L'fisica dell'impianto è stata ripetutamente ...