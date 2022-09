**Giubileo: linee guida, apertura fermata metro C Colosseo entro 2024** (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Molto importante sarà l'apertura della fermata della metro C presso il Colosseo entro il 2024". E' quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi sulle linee guida sul Giubileo 2025 approvate nella riunione di questa mattina, linee propedeutiche al piano che il sindaco di Roma e commissario Roberto Gualtieri presenterà al premier Mario Draghi entro una decina di giorni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Molto importante sarà l'delladellaC presso ilil 2024". E' quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi sullesul Giubileo 2025 approvate nella riunione di questa mattina,propedeutiche al piano che il sindaco di Roma e commissario Roberto Gualtieri presenterà al premier Mario Draghiuna decina di giorni.

