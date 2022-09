Da Colombo a Milinkovic | serata da colpi di genio ma non di Spalletti

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il mercoledì della Serie A ci ha regalato alcune giocate di altissimo spessore: da, da Baldanzi a Vlahovic Quanto mai difficile scegliere un volto da copertina per un mercoledì della Serie A ricchissimo dididi scena. Se la Juve non incanta ma alla fine vince senza troppa ansia, Napoli e Lazio si fanno ipnotizzare colpevolmente, mentre la Fiorentina paga a livello mentale le fatiche di Conference facendosi infilzare dall’Udinese. Questo in estrema sintesi il riassunto della, nella quale spiccano alcune giocate davvero sontuose, se non geniali. Come definire diversamente il tacco con cui-Savic ha spedito in porta Immobile, un nuovo esempio della classe cristallina del centrocampista di Sarri. E con tutto ...

nonleggerlo : Ovviamente Dybala, e quei controlli in corsa, l’assist di Milinkovic, il terra-aria di Colombo. - t0t0r3n0 : Il tacco di Milinkovic. La capacità di tiro di Colombo. La punizione di Dudù. La classe di Miretti, calcio puro. Il… -

All.: Baroni Ammoniti : Politano, Hjulmand,, Gonzalez e Gendrey per gioco scorretto. La ... La partita si sblocca al 22': assist diSavic al volo di tacco, Immobile solo davanti ad ...Sullo splendido passaggio di- Savic, l'attaccante è tenuto in gioco da Augello. Vane le ... 20.45ASSISTENTI: SCATRAGLI - MARCHI IV: VALERI VAR: NASCA AVAR: LONGO S. 64' VLAHOVIC ... Kezman: «Il Milan e Pioli amano Sergej Milinkovic-Savic, ma è troppo costoso»