Cattolici | la vera causa dell’irrilevanza secondo Pedrizzi

Tutti gli autorevoli commentatori che stanno intervenendo nel dibattito sulla cosiddetta questione cattolica individuano nella mancanza di identità e nell'essere diventato un fatto eminentemente privato le cause principali di irrilevanza. Rifacciamo la storia: quando fu introdotto nella legislazione del nostro Paese il divorzio, prima sul piano parlamentare (1970), poi all'appuntamento referendario (1974) una parte del mondo cattolico si disimpegnò ed addirittura si schierò con il fronte avverso: parte dell'Azione cattolica, degli Scout, delle Acli con Ranieri La Valle, Giuseppe Alberigo, Giancarlo Zizola, Paolo Prodi, Pietro Scoppola e vari altri, sostenuti da sacerdoti come don Paolo Franzoni, padre David Maria Turoldo, padre Ernesto Balducci, Carlo Carretto di Spello. Ricordo che persino alcuni sacerdoti rifiutavano di far fare incontri, come accadde anche a me che con mia moglie e ...

