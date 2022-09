Bayern Monaco: Muller aggancia Kahn a quota 632 presenze, adesso la rincorsa a Maier (Di giovedì 1 settembre 2022) Thomas Muller fa la storia. La ormai leggenda vivente, e giocante, del Bayern Monaco infatti, grazie alla presenza in Coppa di Germania contro il Viktoria Koln ha eguagliato per numero di presenze Oliver Kahn. 632 presenze col Bayern Monaco, agganciando così proprio l’ex portiere nella classifica dei giocatori che hanno indossato il maggior numero di volte la divisa del club. In questa speciale classifica, davanti a lui c’è solamente Sepp Maier, con 682 presenze. Un record che potrebbe però anch’esso essere agevolmente superato da Muller, considerando che tra un paio di settimane festeggiare “solo” 33 anni, avendo quindi davanti a se diversi anni e stagioni per giocare le 50 partite ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Thomasfa la storia. La ormai leggenda vivente, e giocante, delinfatti, grazie alla presenza in Coppa di Germania contro il Viktoria Koln ha eguagliato per numero diOliver. 632colndo così proprio l’ex portiere nella classifica dei giocatori che hanno indossato il maggior numero di volte la divisa del club. In questa speciale classifica, davanti a lui c’è solamente Sepp, con 682. Un record che potrebbe però anch’esso essere agevolmente superato da, considerando che tra un paio di settimane festeggiare “solo” 33 anni, avendo quindi davanti a se diversi anni e stagioni per giocare le 50 partite ...

matteosalvinimi : Sorteggio #ChampionsLeague. Milan con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Inter con Bayern Monaco, Barcellona e… - OptaPaolo : 0 - L’Inter è imbattuta contro il Bayern Monaco in sfide in competizioni europee giocate lontane da casa, grazie a… - gippu1 : Il girone dell'#Inter in due dati: Bayern Monaco nelle ultime 4 fasi a gironi: 21 vittorie e 3 pareggi Lewandowsk… - napolista : Mathys Tel il più giovane di sempre ad andare in gol (e che gol) col Bayern Monaco – VIDEO È arrivato dal Rennes p… - Eurosport_IT : Mathys Tel diventa il più giovane di sempre a segnare col Bayern Monaco ????? #Calcio | #Bundesliga | #BayernMunich -