Aree interne e incontro vescovi, Paolucci: “La Chiesa colma un vuoto politico” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Federico Paolucci, in merito alla questione Aree interne e sull’incontro dei vescovi a Benevento. “L’incontro dei vescovi italiani a Benevento sul tema della Aree interne prosegue un percorso che la Curia arcivescovile Sannio-irpina sta portando avanti da alcuni anni. Si tratta di un impegno che vede la Chiesa colmare un vuoto politico che è il risultato di una stagione nella quale hanno prevalso gli slogan ai contenuti. A destra come a sinistra, passando per centri e centrini di improbabile futuro. E che ha visto l’intera classe politica italiana colpevole e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Federico, in merito alla questionee sull’deia Benevento. “L’deiitaliani a Benevento sul tema dellaprosegue un percorso che la Curia arcile Sannio-irpina sta portando avanti da alcuni anni. Si tratta di un impegno che vede lare unche è il risultato di una stagione nella quale hanno prevalso gli slogan ai contenuti. A destra come a sinistra, passando per centri e centrini di improbabile futuro. E che ha visto l’intera classe politica italiana colpevole e ...

AntAmb72 : RT @ConfcoopLavoro: Dopo la pausa estiva - si legge su Toscana Notizie - sarà pubblicato il bando che vede a disposizione 1 milione e 800 m… - CarterNicK50 : @sermel2014 Vescovi contro lo spopolamento: le aree interne non siano musei - oss_romano : #1settembre Riuniti a #Benevento col presidente Zuppi e il segretario generale Baturi i vescovi @CEI delle aree int… - SerafiniGiusep1 : RT @corazza_luisa: Si discute troppo poco del trasporto in bus, che invece costituisce la via maestra per muoversi nelle aree interne. Infr… - AnsaMolise : Assistenza in aree interne, arriva il 'modello Pizzoferrato' -