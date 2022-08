Us Open 2022, incredibile rimonta di Fognini da due set di svantaggio: Karatsev si arrende al quinto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ed è 3/3. Dopo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti arriva un’altra grande vittoria al quinto set per il tennis italiano nel martedì degli Us Open 2022, dove Fabio Fognini rimonta due set di svantaggio e sconfigge Aslan Karatsev al primo turno con il punteggio di 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4. Un successo importante sia per come è arrivato, sia perché permette al ligure di regalarsi un imperdibile appuntamento al secondo round contro Rafa Nadal. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Eppure la partenza è stata da incubo per Fabio, che perde il primo set 6-1 in ventitré minuti e va immediatamente sotto 4-1 anche nel secondo parziale. Qui inizia il risveglio, con l’azzurro che annulla diverse palle break dell’1-5, due set point sul 4-5 e riesce a tornare in parità sul ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ed è 3/3. Dopo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti arriva un’altra grande vittoria alset per il tennis italiano nel martedì degli Us, dove Fabiodue set die sconfigge Aslanal primo turno con il punteggio di 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4. Un successo importante sia per come è arrivato, sia perché permette al ligure di regalarsi un imperdibile appuntamento al secondo round contro Rafa Nadal. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Eppure la partenza è stata da incubo per Fabio, che perde il primo set 6-1 in ventitré minuti e va immediatamente sotto 4-1 anche nel secondo parziale. Qui inizia il risveglio, con l’azzurro che annulla diverse palle break dell’1-5, due set point sul 4-5 e riesce a tornare in parità sul ...

