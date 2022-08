Un trapianto di fegato impiantato sul rene: così è stata salvata una bambina (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un intervento eccezionale. E una storia a lieto fine. All'ospedale Molinette di Torino i medici hanno salvato una bambina ucraina di 11 anni, arrivata con una missione umanitaria, grazie a un trapianto di fegato impiantato sul rene. Il trapianto... Leggi su today (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un intervento eccezionale. E una storia a lieto fine. All'ospedale Molinette di Torino i medici hanno salvato unaucraina di 11 anni, arrivata con una missione umanitaria, grazie a undisul. Il...

