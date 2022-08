Non viene ricoverato, 24enne picchia dottore e operatore sanitario: è la seconda volta in due giorni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Due pronto soccorso messi a fuoco e fiamme in soli due giorni. E, nell’ordine, due medici e un operatore sanitario aggrediti e picchiati dallo stesso ragazzo. L’ultimo episodio è avvenuto ieri sera alle 22:31, al pronto soccorso dell’ospedale Padre Pio di Bracciano. L’aggressore, un 24enne di Manziana con problemi psichiatrici ma nessuna patologia fisica, si è presentato pretendendo di essere ricoverato. Al rifiuto da parte del personale sanitario, che non ha riscontrato alcuna ragione che potesse giustificare il ricovero, il giovane ha dato in escandescenze. La furia al pronto soccorso Tutto è iniziato pochi minuti prima delle 22:30, con il giovane che è andato al triade per chiedere di essere ricoverato. Ma, al rifiuto, subito si è innervosito. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Due pronto soccorso messi a fuoco e fiamme in soli due. E, nell’ordine, due medici e unaggrediti eti dallo stesso ragazzo. L’ultimo episodio è avvenuto ieri sera alle 22:31, al pronto soccorso dell’ospedale Padre Pio di Bracciano. L’aggressore, undi Manziana con problemi psichiatrici ma nessuna patologia fisica, si è presentato pretendendo di essere. Al rifiuto da parte del personale, che non ha riscontrato alcuna ragione che potesse giustificare il ricovero, il giovane ha dato in escandescenze. La furia al pronto soccorso Tutto è iniziato pochi minuti prima delle 22:30, con il giovane che è andato al triade per chiedere di essere. Ma, al rifiuto, subito si è innervosito. Il ...

GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI DISCRIMINAZIONI ?????? Negli Stati Uniti non è necessario essere vaccinati per partecipare agli US O… - lucatelese : #Gorbaciov è stato uno sconfitto della storia, e questo è difficile negarlo. Ma non si può paragonare chi viene sco… - ricpuglisi : In un paese civile, ogni volta che Speranza viene intervistato gli dovrebbe essere chiesto del suo libro ritirato d… - hadesinveins : RT @_quarantadue_: Da povero in culo, mi viene da dire che l'abolizione dei jet privati sia una cazzata. Non dovete abolirli, dovete tassar… - affittozorro : @VincenzoDales20 @FabioCarraro10 Io invece produco in bagno, tutto, compreso i tweet tanto viene tutto uguale, non si distingue. -