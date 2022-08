Manuel Bortuzzo ha mentito a tutti: ora è ufficiale | Lulù ci rimarrà malissimo (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ex gieffino Manuel Bortuzzo ha lasciato senza parole tutti i fan che avevano seguito le sue avventure al Grande Fratello Vip 6 nei mesi scorsi. A quanto pare il nuotatore ha avuto un comportamento inaspettato. Il Vippone nella casa più spiata d’Italia aveva intrapreso una relazione con Lulù Selassiè: anche la princess del Gf Vip ora sarà rimasta abbastanza sorpresa. Manuel-Bortuzzo-AltranotiziaManuel Bortuzzo ha fatto l’esatto contrario di quanto aveva detto e di quanto ci si sarebbe aspettati da lui. Manuel Bortuzzo, la profonda delusione dei fan Dopo una brillante carriera da nuotatore, interrotta da un tragico incidente, Manuel Bortuzzo nei mesi scorsi ha ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ex gieffinoha lasciato senza parolei fan che avevano seguito le sue avventure al Grande Fratello Vip 6 nei mesi scorsi. A quanto pare il nuotatore ha avuto un comportamento inaspettato. Il Vippone nella casa più spiata d’Italia aveva intrapreso una relazione conSelassiè: anche la princess del Gf Vip ora sarà rimasta abbastanza sorpresa.-Altranotiziaha fatto l’esatto contrario di quanto aveva detto e di quanto ci si sarebbe aspettati da lui., la profonda delusione dei fan Dopo una brillante carriera da nuotatore, interrotta da un tragico incidente,nei mesi scorsi ha ...

