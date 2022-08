L'umile Rafa verso Fognini: "Dopo uno stop serve pazienza" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo Melbourne e Parigi, Rafael Nadal ha iniziato l'assalto anche a New York. L'ha fatto lasciato il primo set alla wild card australiana Rinky Hijikata, ma poi ha aggiustato il tiro e ha avuto la ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022)Melbourne e Parigi,el Nadal ha iniziato l'assalto anche a New York. L'ha fatto lasciato il primo set alla wild card australiana Rinky Hijikata, ma poi ha aggiustato il tiro e ha avuto la ...

9everever9 : RT @angelodiana_: 'Rafa non da il 100%' 'Rafa è distratto' 'Rafa pensa ai soldi' 'non è umile' solo perché nelle prime due non ha segnato.… - Samuele90144999 : RT @angelodiana_: 'Rafa non da il 100%' 'Rafa è distratto' 'Rafa pensa ai soldi' 'non è umile' solo perché nelle prime due non ha segnato.… - PerdonoIsmaele : RT @angelodiana_: 'Rafa non da il 100%' 'Rafa è distratto' 'Rafa pensa ai soldi' 'non è umile' solo perché nelle prime due non ha segnato.… - bakayokobestEU : RT @angelodiana_: 'Rafa non da il 100%' 'Rafa è distratto' 'Rafa pensa ai soldi' 'non è umile' solo perché nelle prime due non ha segnato.… - angelodiana_ : 'Rafa non da il 100%' 'Rafa è distratto' 'Rafa pensa ai soldi' 'non è umile' solo perché nelle prime due non ha seg… -