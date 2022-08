La bufala della morte di Rosa Russo Iervolino (Di mercoledì 31 agosto 2022) La notizia della morte di Rosa Russo Iervolino è una fake. Non è vero che l’ex sindaco di Napoli ed ex ministro è morta, come invece alcune testate avevano riportato nelle prime ore di questa mattina. La notizia è stata smentita da una fonte di prima mano: il figlio di Rosa Russo Iervolino ha affidato le sue parole all’agenzia stampa LaPresse. LEGGI ANCHE > La morte fake (di nuovo) di Papa Ratzinger Rosa Russo Iervolino non è morta «Mia madre è viva, sta bene saluta tutti – ha detto il figlio Michele Russo -. Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 31 agosto 2022) La notiziadiè una fake. Non è vero che l’ex sindaco di Napoli ed ex ministro è morta, come invece alcune testate avevano riportato nelle prime ore di questa mattina. La notizia è stata smentita da una fonte di prima mano: il figlio diha affidato le sue parole all’agenzia stampa LaPresse. LEGGI ANCHE > Lafake (di nuovo) di Papa Ratzingernon è morta «Mia madre è viva, sta bene saluta tutti – ha detto il figlio Michele-. Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia ...

