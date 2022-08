Ita, Meloni: il Governo doveva aspettare il prossimo esecutivo (Di mercoledì 31 agosto 2022) 'Non conosco bene il dossier Ita, leggo che c'e' stata un'accelerazione, ritengo che l'attuale Governo non dovesse andare avanti su una materia cosi' strategica. Non capisco perche' il Governo italiano abbia scelto invece di andare ... Leggi su askanews (Di mercoledì 31 agosto 2022) 'Non conosco bene il dossier Ita, leggo che c'e' stata un'accelerazione, ritengo che l'attualenon dovesse andare avanti su una materia cosi' strategica. Non capisco perche' ilitaliano abbia scelto invece di andare ...

lucianonobili : Prima la #Meloni dice “non conosco bene il dossier” ed è grave per chi si candida premier, poi vuole bloccare… - lucianonobili : È indispensabile che il governo #Draghi come da mandato parlamentare proceda alla privatizzazione di #ITA. È incre… - CorradoSticher : RT @lucianonobili: Prima la #Meloni dice “non conosco bene il dossier” ed è grave per chi si candida premier, poi vuole bloccare #Draghi ch… - anna_volante : @andreacantelmo8 Compagnia di bandiera? Ita è il buco nero delle finanze italiane. La Meloni dovrebbe ringraziare D… - telodogratis : Ita, Meloni: “Questione strategica, non è competenza di questo governo” -