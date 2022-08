Intesa Sanpaolo, 30 mln con garanzia Sace per investimenti Esg di LU-VE (Di mercoledì 31 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo sostiene i progetti di crescita sostenibile di LU-VE Group, la multinazionale varesina quotata su Euronext Milan e tra i principali operatori al mondo nel settore degli scambiatori di calore ad aria. Il Gruppo ha beneficiato di due finanziamenti da 15 milioni di euro, per un totale di 30 milioni, erogati da Intesa Sanpaolo e assistiti da garanzia Green di Sace e che rientrano nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cassa Depositi e Prestiti per agevolare il credito alle PMI e alle Mid Cap. Il finanziamento S-Loan Climate Change rientra nel piano più ampio del gruppo bancario guidato da Carlo Messina per il supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e al raggiungimento degli obiettivi legati al ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) –sostiene i progetti di crescita sostenibile di LU-VE Group, la multinazionale varesina quotata su Euronext Milan e tra i principali operatori al mondo nel settore degli scambiatori di calore ad aria. Il Gruppo ha beneficiato di due finanziamenti da 15 milioni di euro, per un totale di 30 milioni, erogati dae assistiti daGreen die che rientrano nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cassa Depositi e Prestiti per agevolare il credito alle PMI e alle Mid Cap. Il finanziamento S-Loan Climate Change rientra nel piano più ampio del gruppo bancario guidato da Carlo Messina per il supporto aglidelle aziende nella transizione ambientale e al raggiungimento degli obiettivi legati al ...

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Intesa Sanpaolo, 30 mln con garanzia Sace per investimenti Esg di LU-VE -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Intesa Sanpaolo, 30 mln con garanzia Sace per investimenti Esg di LU-VE - - intesasanpaolo : Intesa Sanpaolo ha collocato un nuovo #Green #Bond per un valore di €1 mld: sono stati raccolti ordini per oltre €2… - ZerounoTv : Intesa Sanpaolo, 30 mln con garanzia Sace per investimenti Esg di LU-VE - Iacogab : Il tuo futuro è tutto un programma? Inizia a programmare anche il nostro! Stiamo cercando talenti da inserire nel t… -