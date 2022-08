Gazzetta – Juventus: Paredes è bianconero, arriva dal Psg in prestito (Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-30 22:41:19 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: I club hanno trovato l’accordo in serata: fissati i parametri per il prestito con diritto di ricatto La fumata bianca è arrivata pochi minuti fa: Leandro Paredes è un giocatore della Juventus. Il Psg e il club bianconero hanno trovato l’accordo in serata e stanno, in questo momento, perfezionando i dettagli del contratto. Sarà un prestito con diritto di riscatto (a certe condizioni). Il giocatore sosterrà le visite mediche mercoledì a Parigi e già giovedì potrebbe sbarcare a Torino. Volontà — Termina così una delle trattative più calde di questo mercato e ora Allegri si ritrova un altro big a centrocampo su cui costruire un nuovo corso vincente. In ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 31 agosto 2022) 2022-08-30 22:41:19 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della GdS: I club hanno trovato l’accordo in serata: fissati i parametri per ilcon diritto di ricatto La fumata bianca èta pochi minuti fa: Leandroè un giocatore della. Il Psg e il clubhanno trovato l’accordo in serata e stanno, in questo momento, perfezionando i dettagli del contratto. Sarà uncon diritto di riscatto (a certe condizioni). Il giocatore sosterrà le visite mediche mercoledì a Parigi e già giovedì potrebbe sbarcare a Torino. Volontà — Termina così una delle trattative più calde di questo mercato e ora Allegri si ritrova un altro big a centrocampo su cui costruire un nuovo corso vincente. In ...

MarcoGuidi13 : La situazione #Paredes al momento: #Juve ancora in pole, vero l'inserimento dell'#Arsenal, ma c'è ottimismo di trov… - Gazzetta_it : Juventus: Paredes è bianconero, arriva dal Psg in prestito - Gazzetta_it : Juve, Bonucci e Di Maria sulla via del recupero. Pogba ancora fermo ai box - bugs651 : @Mirettismo20 @Gazzetta_it Chi legge o segue quel foglio rosa, di 'cartone' merdazzurro, non può dirsi tifoso della Juventus. Spiace - Sergio552 : RT @Gazzetta_it: Juve, Bonucci e Di Maria sulla via del recupero. Pogba ancora fermo ai box -