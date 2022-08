Elezioni: Renzi, 'Pd donatore voti a Meloni e Conte, questo errore politico Letta' (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Noi siamo arrivati in questa campagna elettorale con un atteggiamento suicida della guida democratica e progressista" in cui "il Pd sta facendo campagna per la Meloni e per Conte. E' stato un errore politico incredibile. Si è fatto di tutto perchè il Pd facesse il donatore di voti ad altri, questo è stato l'errore politico di Letta". Così Matteo Renzi a Metropolis su Repubblica.it. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Noi siamo arrivati in questa campagna elettorale con un atteggiamento suicida della guida democratica e progressista" in cui "il Pd sta facendo campagna per lae per. E' stato unincredibile. Si è fatto di tutto perchè il Pd facesse ildiad altri,è stato l'di". Così Matteoa Metropolis su Repubblica.it.

