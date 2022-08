Dopo il tamponamento va tre volte al pronto soccorso e per tre volte lo dimettono. Due settimane dopo muore: 5 medici indagati (Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ passato dal pronto soccorso per tre volte dopo aver subito un tamponamento. Per tre volte è stato dimesso dai medici, ma le sue condizioni sono peggiorate finché due settimane dopo l’incidente è morto. La vittima si chiamava Tommaso Zanino, era pensionato, aveva 72 anni e viveva a Mazzè, in provincia di Torino. Ora la Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta e ha messo sotto inchiesta l’automobilista che ha tamponato Zanino e i 5 medici che lo hanno visitato nei tre accessi all’ospedale di Chivasso. Il pm Alessandro Gallo ha disposto anche l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Per tutti gli indagati l’ipotesi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) E’ passato dalper treaver subito un. Per treè stato dimesso dai, ma le sue condizioni sono peggiorate finché duel’incidente è morto. La vittima si chiamava Tommaso Zanino, era pensionato, aveva 72 anni e viveva a Mazzè, in provincia di Torino. Ora la Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta e ha messo sotto inchiesta l’automobilista che ha tamponato Zanino e i 5che lo hanno visitato nei tre accessi all’ospedale di Chivasso. Il pm Alessandro Gallo ha disposto anche l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Per tutti glil’ipotesi di ...

