Calendario scolastico: ecco le date regione per regione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Terminato l’opportuno pit stop delle vacanze estive, è tempo per i giovanissimi di tornare a concentrarsi sui banchi di scuola. Com’è consuetudine infatti, una volta terminato l’anno scolastico 2021/2022, le Regioni... Leggi su today (Di mercoledì 31 agosto 2022) Terminato l’opportuno pit stop delle vacanze estive, è tempo per i giovanissimi di tornare a concentrarsi sui banchi di scuola. Com’è consuetudine infatti, una volta terminato l’anno2021/2022, le Regioni...

telodogratis : Calendario scolastico: ecco le date regione per regione - cosepcoop : COSEP in collaborazione con il Circolo Noi San Marco, organizza il DOPOSCUOLA SAN MARCO presso il patronato di Pon… - rosarossa3110 : Evvai! ???? - zazoomblog : Calendario scolastico 2022-2023: quando si inizia regione per regione ponti e festività - #Calendario #scolastico… - stefanopiziali : RT @WeWorldOnlus: Noi da anni lavoriamo per cambiare la scuola e stare al fianco delle famiglie. Per questo chiediamo un nuovo calendario s… -