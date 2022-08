Bonus 200 euro per Autonomi e Professionisti verso il click day (Di mercoledì 31 agosto 2022) In pratica, INPS e Casse private (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) dovranno vedersela da sé, in attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento, che tuttavia ... Leggi su pmi (Di mercoledì 31 agosto 2022) In pratica, INPS e Casse private (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) dovranno vedersela da sé, in attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento, che tuttavia ...

fpugliese_conad : I consumi non ripartono grazie ai continui bonus. Servono manovre concrete che riconquistino la fiducia delle perso… - LavoroFisco : Autonomi, in arrivo il bonus 200 euro - MasterblogBo : #pmi.#masterblog Bonus 200 euro per Autonomi e Professionisti verso il click day - wam_the : Bonus 200 euro su Rdc agosto: chi dovrà restituirlo - _maaartii__ : Oggi in ufficio c’è chi chiede ancora il bonus 200€. Oggi 31/08. Buongiorno anche a voi con l’esaurimento ?? -