Bambina di 20 mesi uccisa da un grosso chicco di grandine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Aveva solo 20 mesi la Bambina che è morta dopo essere stata colpita da un grosso chicco caduto dal cielo nel corso di una forte grandinata. È successo nella località catalana di La Bisbal d’Empordà, in Spagna. La grandine si è abbattuta nella provincia di Girona il 30 agosto. Colpita alla testa, la Bambina è stata portata in ospedale in gravi condizioni e nella notte è deceduta, come riportano media locali, incluso El Mundo. Immagini pubblicate dall’agenzia meteorologica catalana mostrano le dimensioni dei chicchi: alcuni avevano un diametro di 10 centimetri. Diverse auto e tetti di case sono stati danneggiati dalla grandinata, mentre altre persone hanno riporttao ferite, seppur lievi. Pedregada important a diversos municipis de les comarques de Girona. ???? Vilert (Esponellà, el Pla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Aveva solo 20lache è morta dopo essere stata colpita da uncaduto dal cielo nel corso di una forte grandinata. È successo nella località catalana di La Bisbal d’Empordà, in Spagna. Lasi è abbattuta nella provincia di Girona il 30 agosto. Colpita alla testa, laè stata portata in ospedale in gravi condizioni e nella notte è deceduta, come riportano media locali, incluso El Mundo. Immagini pubblicate dall’agenzia meteorologica catalana mostrano le dimensioni dei chicchi: alcuni avevano un diametro di 10 centimetri. Diverse auto e tetti di case sono stati danneggiati dalla grandinata, mentre altre persone hanno riporttao ferite, seppur lievi. Pedregada important a diversos municipis de les comarques de Girona. ???? Vilert (Esponellà, el Pla ...

