Addio a Gorbaciov | “Incarnò una grande speranza che non riuscì a concretizzarsi”

"Mikhail Gorbaciov è stato un politico lungimirante e coraggioso: Incarnò una grande speranza che, purtroppo, non riuscì a concretizzarsi". Così Angelo Bendotti, presidente dell'Isrec, Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, ricorda l'ultimo leader dell'Unione Sovietica scomparso nella notte di martedì 30 agosto all'età di 91 anni dopo una grave e prolungata malattia. Protagonista della storia del Novecento, avviò il processo di apertura della società sovietica, passato alla storia come perestroika, promuovendo la glasnost (trasparenza) e segnando il cammino che portò nel 1991 al crollo dell'Unione sovietica.

