Us Open 2022, Serena Williams: “Voglio che le persone si sentano ispirate dalla mia storia” (Di martedì 30 agosto 2022) Serena Williams è stata sorpresa da un omaggio da parte dell’organizzazione degli Us Open 2022 al termine del suo match di esordio, vinto in due set sulla Kovinic. Una veloce celebrazione sull’Arthur Ashe, al termine della quale la campionessa americana, visibilmente emozionata, ha parlato di fronte al pubblico. “Prima di tutto grazie, non mi aspettavo niente di tutto questo. Ho sempre cercato di dare il meglio su questo campo, mi sono sempre sentita benissimo, provando a dare il massimo delle mie possibilità ogni volta. Quella del ritiro è stata una decisione molto difficile, quando hai passione per qualcosa e la ami così tanto non è facile allontanarsi da essa. Ho pensato molto a come arrivare a questa decisione, ma credo sia il momento giusto. Ho una famiglia, ci sono altri capitoli nella vita di una persona. Ho ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022)è stata sorpresa da un omaggio da parte dell’organizzazione degli Usal termine del suo match di esordio, vinto in due set sulla Kovinic. Una veloce celebrazione sull’Arthur Ashe, al termine della quale la campionessa americana, visibilmente emozionata, ha parlato di fronte al pubblico. “Prima di tutto grazie, non mi aspettavo niente di tutto questo. Ho sempre cercato di dare il meglio su questo campo, mi sono sempre sentita benissimo, provando a dare il massimo delle mie possibilità ogni volta. Quella del ritiro è stata una decisione molto difficile, quando hai passione per qualcosa e la ami così tanto non è facile allontanarsi da essa. Ho pensato molto a come arrivare a questa decisione, ma credo sia il momento giusto. Ho una famiglia, ci sono altri capitoli nella vita di una persona. Ho ...

Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - Agenzia_Ansa : Esordio positivo per Matteo Berrettini agli Us Open. Il romano ha superato in tre set il cileno Nicolas Jarry, n.12… - Open_gol : «Il pm non ha fatto nulla per rimuovere il tweet. La faccia di mio figlio è sempre lì alla mercé di potenziali faci… - sportface2016 : #USOpen | Le cinque cose da tenere d'occhio nel day 2 - realPaoloCarta : @La_manina__ I fact checkers di open non perdonano -