Ultime Notizie – Missione Luna 2022, Guidoni: “Con Artemis nuova era esplorazione” (Di martedì 30 agosto 2022) La Missione Artemis della Nasa “apre una nuova era all’esplorazione. Andiamo sulla Luna per rimanere e creare una piccola economia per sfruttare le risorse Lunari“. Ad affermarlo all’Adnkronos è l’astronauta italiano Umberto Guidoni, primo europeo ad abitare nel 2001 la Stazione spaziale internazionale (Iss), commentando la Missione Artemis (che dopo lo stop di ieri dovrebbe partire il 2 o il 5 settembre), che è una sorta di prova generale senza equipaggio in attesa di imbarcare nel 2024 astronauti. “Sarà una data storica perché si riprenderà il cammino interrotto mezzo secolo fa. In 50 anni la situazione è profondamente cambiata. Il programma Apollo rappresentava una prova di forza tra gli Stati Uniti e l’Urss. La ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Ladella Nasa “apre unaera all’. Andiamo sullaper rimanere e creare una piccola economia per sfruttare le risorseri“. Ad affermarlo all’Adnkronos è l’astronauta italiano Umberto, primo europeo ad abitare nel 2001 la Stazione spaziale internazionale (Iss), commentando la(che dopo lo stop di ieri dovrebbe partire il 2 o il 5 settembre), che è una sorta di prova generale senza equipaggio in attesa di imbarcare nel 2024 astronauti. “Sarà una data storica perché si riprenderà il cammino interrotto mezzo secolo fa. In 50 anni la situazione è profondamente cambiata. Il programma Apollo rappresentava una prova di forza tra gli Stati Uniti e l’Urss. La ...

mirkocalemme : È stato un lunedì intenso, ma senza sostanziali novità per #Ronaldo. L'ipotesi #Napoli non è ancora tramontata, ma… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - DomaniGiornale : ?? In un'intervista a un quotidiano israeliano, #Salvini ribadisce di voler riconoscere #Gerusalemme capitale di… - MegaleHellas : 30 Agosto 1868, Michelina De Cesare uccisa ed esposta nuda in piazza -