Ultime Notizie – Covid, Oms: "Priorità quarta dose a fragili e vaccino con antinfluenzale" (Di martedì 30 agosto 2022) Nella strategia anti-Covid per l'autunno e l'inverno in arrivo, "è prioritario il secondo booster di vaccino ai più vulnerabili, compresi gli anziani, gli immunocompromessi e le persone con patologie pregresse. Stiamo anche esortando i paesi a somministrare il vaccino antinfluenzale insieme al vaccino Covid-19, quando possibile". Lo ha sottolineato il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa, Hans Kluge, facendo il punto sulle emergenze di salute pubblica nella regione europea e sugli interventi da mettere in campo nei prossimi mesi. "Nel giro di poche settimane – avverte Kluge – si prevede che la regione europea raggiungerà i 250 milioni di casi confermati di Covid-19 dall'inizio della pandemia due anni e mezzo fa. Abbiamo fatto grandi ...

