Origgio | “Vogliamo il senso unico in via Dante”

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 30 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “E’ il caso di aspettare che accada qualcosa di grave per capire che è indispensabile mettere in sicurezza la via principale del paese?”. Se lo domanda la forza d’opposizioneDemocratica, per nulla d’accordo con la posizione del sindaco Evasio Regnicoli in merito all’ipotesi delin via: secondo i democratici non sono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.