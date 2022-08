Noi degli anni ‘90 ancora le cantiamo: 10 sigle dei telefilm con cui siamo cresciuti (Di martedì 30 agosto 2022) Se siete figli degli anni '90 e avete trascorso la vostra infanzia e la vostra adolescenza guardando serie TV, di certo non avrete dimenticato queste 10 iconiche sigle di telefilm tra gli anni '90 e 2000, e probabilmente le starete ancora cantando a squarciagola. Chi ricorda com'era precipitarsi a casa da scuola per guardare i "cartoni dell'ora pranzo" o mettere in pausa i compiti per vedere il teen drama delle quattro del pomeriggio? Chi ricorda com'era dover attendere settimane per guardare il nuovo episodio di una serie TV scoperta per caso e a cui ci si era inaspettatamente appassionati? Chi ricorda com'era dover impostare il videoregistratore o il DVD recorder per non perdersi gli ultimi sviluppi di uno show che chissà poi quando sarebbe stato disponibile in Home Video (e molto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022) Se siete figli'90 e avete trascorso la vostra infanzia e la vostra adolescenza guardando serie TV, di certo non avrete dimenticato queste 10 iconicheditra gli'90 e 2000, e probabilmente le staretecantando a squarciagola. Chi ricorda com'era precipitarsi a casa da scuola per guardare i "cartoni dell'ora pranzo" o mettere in pausa i compiti per vedere il teen drama delle quattro del pomeriggio? Chi ricorda com'era dover attendere settimane per guardare il nuovo episodio di una serie TV scoperta per caso e a cui ci si era inaspettatamente appassionati? Chi ricorda com'era dover impostare il videoregistratore o il DVD recorder per non perdersi gli ultimi sviluppi di uno show che chissà poi quando sarebbe stato disponibile in Home Video (e molto ...

ladyonorato : Negli USA l’operato di Fauci e i consigli degli “esperti” sulla gestione del Covid sono oggi considerati un eclatan… - marattin : Noi l’avevamo detto un mesetto fa. Bene che ora anche @lavoceinfo confermi che la flat tax della Lega non esiste. T… - makkox : messaggi che sembrano test per scimpanzé. Politici scarsi a comunicare, o politici che si adeguano all'idea che ha… - gmfilippini : RT @marattin: Noi l’avevamo detto un mesetto fa. Bene che ora anche @lavoceinfo confermi che la flat tax della Lega non esiste. Trattasi so… - Ma77ialauri : RT @marattin: Noi l’avevamo detto un mesetto fa. Bene che ora anche @lavoceinfo confermi che la flat tax della Lega non esiste. Trattasi so… -