Monza | Petagna | “Non avete visto ancora la mia miglior versione”

(Di martedì 30 agosto 2022)- Semplice rifinitura delstamane, in partenza verso Roma, stasera i Brianzoli giocheranno in casa dei Giallorossi per la quarta giornata di Serie A.: “Nonla mia” Il nuovo attaccante del, Andrea, è stato intervistato ai microfoni ufficiali della Gazzetta dello Sport. L’Italiano, ha parlato di tanti argomenti e dei buoni auspici in termini realizzativi per questa stagione. Ecco di seguito, le parole dell’ex Spal: Sulle prime difficoltà con il: “Fin dall’inizio di questa avventura sapevamo che non sarebbe stato tutto facile perché la squadra e diversi giocatori sono alla prima ...

(3 - 5 - 2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carboni; Birindelli, Colpani, Sensi, Pessina, Carlos Augusto;, Caprari. All. Stroppa. Dove vederla in tv La partita tra Roma esarà ...... Zaniolo, Wijnaldum(3 - 5 - 2): 16 Di Gregorio, 4 Marlon, 34 Marrone, 5 Caldirola; 19 Birindelli, 28 Colpani, 12 Sensi, 7 Machin, 30 Carlos Augusto; 17 Caprari, 37. (89 Cragno, 91 ...Contro il Monza, però, spazio a un po’ di turn over ... In attacco verrà riconfermata la coppia Petagna-Caprari, ma per la sfida dell'Olimpico i brianzoli recupereranno anche Dany Mota. In porta non ...Diretta Roma Monza streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la 4^ giornata di Serie A.