Ma guai a buttare quella in scadenza, servirà ancora. Estendendone però la durata. E qui nascono i problemi (Di martedì 30 agosto 2022) Il ministero dell’Economia, in accordo con quello della Salute e col Dipartimento per la trasformazione digitale, ha autorizzato il ritorno della tessera sanitaria “semplificata”, ovvero senza il microchip. E questo potrebbe succedere anche per le carte d’Identità e i bancomat. Ma andiamo con ordine. Cambia la tessera sanitaria. (Foto Ansa) Leggi anche › La Sanità pubblica non è in salute: ci vogliono 2 anni per una mammografia Tessera sanitaria senza microchip: ma è un problema La mancanza del microchip, però, non è una cosa da poco, perché mette a rischio molti servizi ai quali i cittadini accedevano proprio grazie al circuito integrato contenente le informazioni utili a sbloccare alcune funzioni e alcuni servizi digitali. Servizi importanti come quelli ... Leggi su iodonna (Di martedì 30 agosto 2022) Il ministero dell’Economia, in accordo con quello della Salute e col Dipartimento per la trasformazione digitale, ha autorizzato il ritorno della tessera sanitaria “semplificata”, ovvero senza il microchip. E questo potrebbe succedere anche per le carte d’Identità e i bancomat. Ma andiamo con ordine. Cambia la tessera sanitaria. (Foto Ansa) Leggi anche › La Sanità pubblica non è in salute: ci vogliono 2 anni per una mammografia Tessera sanitaria senza microchip: ma è un problema La mancanza del microchip,, non è una cosa da poco, perché mette a rischio molti servizi ai quali i cittadini accedevano proprio grazie al circuito integrato contenente le informazioni utili a sbloccare alcune funzioni e alcuni servizi digitali. Servizi importanti come quelli ...

ludmillaprep : Stupido sai chi si mette nei guai per un brivido ti tradirei, non ti credere mai, non giurarmelo forse ti amerei,… - Guess_We_Should : La Marvel non ce la fa a fare un prodotto scollegato una bella serie tv a trama orizzontale senza per forza doverla… - 0n1yTh3Br4v3_ : @haloxserr harry è un angelo che non sbaglia mai scusa allora guai toccare harry e i suoi sbagli che non fa mai ma… - Davidesiino : @IoSecondo @kilmoremp @FratellidItalia Allora guai a chi condiziona o consiglia ma dovresti leggere i programmi dei… - PasqualeLongo2 : RT @Tigresiberiana7: @PasqualeLongo2 @AlvisiConci @AndreaLompio53 @claudiovelardi @CarloCalenda @Ettore_Rosato Domanda retorica, ovviamente… -