Lopalco | ' Importante investire sul personale sanitario | abolire il numero chiuso non è la soluzione'

(Di martedì 30 agosto 2022) Dopo la pandemia rivedere la sanità pubblica. "Gli anni che abbiamo vissuto, segnati dalla pandemia, hanno messo in evidenza quanto il nostro sistemanazionale sia prezioso e quanto ...

Gerry75850552 : @lucianocapone L'importante oggi è sapere chi è FAVOREVOLE all'obbligo vaccinale, candidando speranza crisanti e lo… - lillidamicis : La richiesta di Articolo Uno Puglia di candidare il prof. Pierluigi Lopalco è stata accettata. Correrà per il Sena… -

...messo in evidenza quanto il nostro sistema sanitario nazionale sia prezioso e quantosia ... Lo ha detto il professor Pier Luigi, candidato al Senato nel collegio uninominale Puglia ...Nei loro interventi, Piconese e Abaterusso hanno invece sottolineato come ci si trovi di fronte ad una sfida, quella di eleggere Pier Luigial Senato. 'Affronteremo questa campagna ...Dopo la pandemia rivedere la sanità pubblica. «Gli anni che abbiamo vissuto, segnati dalla pandemia, hanno messo in evidenza quanto il nostro sistema sanitario nazionale sia prezioso e quanto importan ...Notizie Bari. Elezioni, parte la campagna elettorale di Lopalco. L'ex assessore: “Il sistema sanitario va riformato” ...