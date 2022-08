Patty66509580 : C'è già l'alibi migliore dei Migliori. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà - BTiddia : RT @LaNotiziaTweet: C'è già l'alibi migliore dei Migliori. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà - eowyn962010 : RT @GinaDi15: @szampa56 Come fate a dormire la notte? Capisco la ricerca disperata di alibi. L'unica verità è stato il PROTOCOLLO SPERANZA… - MadamaL41898457 : RT @LaNotiziaTweet: C'è già l'alibi migliore dei Migliori. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà - rozzo_barone : RT @LaNotiziaTweet: C'è già l'alibi migliore dei Migliori. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà -

ilGiornale.it

La conclamata e non nuova questione degli organici ridotti non può comunque rappresentare un... In quest'ottica prevale la logica del fare aldilàsofismi e seguendo criteri di gestione ...Se però la casa brucia e vi è la necessità di agire, quellopoteri ordinari è davvero soltanto un: così che si può legittimamente sospettare che ormai vi sia chi gioca a lasciare al nuovo ... L'alibi dei poteri ordinari non regge più “Il problema esiste, inutile nascondersi”. Titola così l’editoriale presente oggi ne Il Corriere Fiorentino a firma Roberto De Ponti, che torna sugli episodi contestati ...“Il problema esiste, inutile nascondersi”. Titola così l’editoriale presente oggi ne Il Corriere Fiorentino a firma Roberto De Ponti, che torna sugli episodi contestati ...