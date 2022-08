Juventus | Allegri | “Ecco quando tornano Pogba e Di Maria”

romeoagresti : #Allegri: “#Rovella è già partito, #Fagioli è della #Juventus e credo che rimarrà alla Juventus”. - GiovaAlbanese : #Allegri: 'Chiamiamoli calciatori, non giovani. Io sono l'allenatore e faccio le scelte sulla partita, indipendente… - GiovaAlbanese : #Allegri: 'Per quanto riguarda #Fagioli: al momento è della #Juventus e credo resterà alla Juventus'. #JuveSpezia #calciomercato - RadioSportiva : «Bonucci sarà disponibile con la Fiorentina, mentre Pogba tornerà a correre dalla prossima settimana». Il punto di… - junews24com : Donati: «E' la solita Juve di Allegri. Paredes? La vedo così» - ESCLUSIVA - -

Sicuramente grandi i progressi della squadra, come premiante è stata l'intuizione didi ... Nell'infrasettimanale i favori del pronostico sono per la, in casa con lo Spezia, e per la ...Fagioli al momento è dellae credo rimarrà alla Juve'. La Juve ha 5 punti dopo 3 giornate ... la partita va aggredita da subito, sono tre punti da portare a casa', dice. 'Non ho ancora ...Prosegue quindi secondo i piani il recupero dell’argentino e del difensore Tra i bianconeri infatti sono tornati a lavorare parzialmente in gruppo Angel Di Maria e Leonardo Bonucci. Buone notizie per ...Mister Allegri pensa al 4-2-3-1 per la sfida di campionato di domani sera contro lo Spezia, valida per la quarta giornata di campionato. In difesa, invece, Danilo dovrebbe essere… Leggi ...