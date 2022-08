Il regista in concorso al Festival di Venezia smentisce, certo è che tutto sembra coincidere (Di martedì 30 agosto 2022) Il nuovo film di Luca Guadagnino, Bones and all, debutterà al cinema a novembre, ma la Mostra del Cinema di Venezia lo proietterà in anteprima (è in concorso nella Selezione Ufficiale di Venezia 79). Il tema portante, di genere horror, è la storia d’amore tra Maren e Lee (interpretati da Timothée Chalamet e Taylor Russell). Un rapporto tutt’altro che tradizionale, i due adolescenti – impegnati in un viaggio attraverso gli Stati Uniti – sono infatti cannibali. Taylor Russell (Maren) e Timothée Chalamet (Lee). (Metro Goldwyn Mayer Pictures) Il tema del cannibalismo è un riferimento alla storia dell’attore Armie Hammer? Proprio il tema del cannibalismo ha generato un gran vociare tra il pubblico. Perché il Timothée Chalamet-cannibale per Guadagnino dopo il successo di Chiamami col tuo nome sembra un rimando al cannibale ... Leggi su iodonna (Di martedì 30 agosto 2022) Il nuovo film di Luca Guadagnino, Bones and all, debutterà al cinema a novembre, ma la Mostra del Cinema dilo proietterà in anteprima (è innella Selezione Ufficiale di79). Il tema portante, di genere horror, è la storia d’amore tra Maren e Lee (interpretati da Timothée Chalamet e Taylor Russell). Un rapporto tutt’altro che tradizionale, i due adolescenti – impegnati in un viaggio attraverso gli Stati Uniti – sono infatti cannibali. Taylor Russell (Maren) e Timothée Chalamet (Lee). (Metro Goldwyn Mayer Pictures) Il tema del cannibalismo è un riferimento alla storia dell’attore Armie Hammer? Proprio il tema del cannibalismo ha generato un gran vociare tra il pubblico. Perché il Timothée Chalamet-cannibale per Guadagnino dopo il successo di Chiamami col tuo nomeun rimando al cannibale ...

flamanc24 : RT @la_Biennale: Aspettando la #BiennaleCinema2022 | #Venezia79 #TheEternalDaughter di #JoannaHogg 'è interpretato da una sola attrice, #Ti… - AlbertoGarcia_B : RT @jordi_niro: Penélope Cruz in “L’immensità” del regista Emanuele Crialese. Il film è in concorso alla Biennale di Venezia. - RivistaStudio : Abbiamo parlato con il regista austriaco Ulrich Seidl del suo film presentato in concorso all’ultima Berlinale e or… - enriquediezz : RT @jordi_niro: Penélope Cruz in “L’immensità” del regista Emanuele Crialese. Il film è in concorso alla Biennale di Venezia. - jordi_niro : Penélope Cruz in “L’immensità” del regista Emanuele Crialese. Il film è in concorso alla Biennale di Venezia. -