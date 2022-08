OptiMagazine

... Stef Burns, Horacio El Negro Hernandez, Ana Popovic, Scott Henderson, Willie Nile, Den, ... Ospiti speciali della serata i Siska, band guidatavirtuoso Mattia Sisca, e i potentissimi Venus ......Fortis - "Qui la luna" Via Verdi - "You and Me" Grazia Di Michele - "Sha la la" Den- "...- "Extra" Il Festivalbar è stata una manifestazione estiva che si è svolta ogni anno1964 ... Harrow 3 dal 30 agosto su TopCrime, l’ultima stagione in prima tv in chiaro riparte da un figlio ignoto The Metropolitan Police has defended its handling of Owami Davies’ disappearance against suggestions of racial bias, revealing the case was its biggest missing person investigation this year. Scotland ...LUGANO - La discoteca Morandi di Lugano si prepara a un autunno pieno di sorprese e di grandi nomi. La stagione del club prenderà il via dal 3 settembre, con un programma che si arricchisce di giorno ...