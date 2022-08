Casini: «La programmazione anticipata delle gare fa felici club e tifosi» (Di martedì 30 agosto 2022) Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, ha rilasciato un commento dopo la pubblicazione di date e orari delle gare La Lega Serie A ha oggi reso nota la programmazione dei match fino alla sedicesima giornata. Una mossa così commentata dal Presidente Lorenzo Casini. LE PAROLE – «Oggi abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e orari delle partite della Serie A TIM fino al 4 gennaio. La programmazione delle gare, avviata da quest’anno con congruo anticipo, sul modello della Premier League, è apprezzata dai club, perché permette di programmare al meglio l’attività sportiva e la vendita dei biglietti, ma soprattutto dai tifosi perché consente loro di sapere per tempo le date esatte in cui ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Lorenzo, Presidente della Lega Serie A, ha rilasciato un commento dopo la pubblicazione di date e orariLa Lega Serie A ha oggi reso nota ladei match fino alla sedicesima giornata. Una mossa così commentata dal Presidente Lorenzo. LE PAROLE – «Oggi abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e oraripartite della Serie A TIM fino al 4 gennaio. La, avviata da quest’anno con congruo anticipo, sul modello della Premier League, è apprezzata dai, perché permette di programmare al meglio l’attività sportiva e la vendita dei biglietti, ma soprattutto daiperché consente loro di sapere per tempo le date esatte in cui ...

