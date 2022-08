Calcio | agente Milinkovic-Savic | ' resta alla Lazio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. - (Adnkronos) - "Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giorni resterà. Fino a quando lo dirà il tempo. Quest'estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito quindi penso che la situazione non cambierà". Così Mateja Kezman, il procuratore del centrocampista dellaSergej, conferma che il 27enne centrocampista serbo non si muoverà dal club biancoceleste in queste sessione di mercato. E a gennaio come la mettiamo? Ci saranno rischi? "Nessuno lo sa. Tutto dipende dai Mondiali, tutto è possibile", aggiunge l'serbo al Corriere dello Sport prima di parlare di un rinnovo del contratto che scade nel 2024. "no pochi giorni di mercato e non c'è tempo per discutere del contratto. Abbiamo ...