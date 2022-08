Auguri Cameron Diaz | 50 anni di libertà dagli schemi di Hollywood

(Di martedì 30 agosto 2022) Attrice ed ex modella americana, diventata celebre grazie a tanti film di successo. Oggi, 30 agosto 2022,con una rinnovata consapevolezza di sé ha scelto di vivere uno stile di vita più lento, lontano dai riflettori, per dedicarsi pienamente alla sua famiglia e dedicarsi al suo nuovo brand di vini. L’ex Charlie’s Angels ha abbandonatoa tempo indeterminato ormai da più di tree il non vederla più sul grande schermo ci manca terribilmente.: la sua nuova vita lontano dai riflettorioggi ha superato le sue incertezze, è serena con la sua piccola Raddix, nata da madre surrogata, ed è un’imprenditrice realizzata grazie al suo brand di vini vegan-friendly Avaline, lanciato insieme all’amica Katherine ...

BirthdayMates : RT @TelefilmSpoiler: ??TANTI AUGURI A...?? - TelefilmSpoiler : ??TANTI AUGURI A...?? -

Velvet Mag

Ecco alcuni dei beauty look di ieri e di oggi diDiaz., meravigliosa 50enne controcorrente!US Weekly rivela che Brad si è rimesso in contatto con Jen per scriverle glidi compleanno e ...e Justin Come per (quasi) tutte le relazioni sotto i riflettori, anche perDiaz e ... Cameron Diaz: compie 50 anni oggi l'ex Charlie's Angels Compie 50 anni l'attrice californiana Cameron Diaz. Tra i successi "Tutti pazzi per Mary", "The Mask" e "Vanilla Sky". Aveva detto addio alle scena per dedicarsi all'imprenditoria vitivinicola, ma ent ...