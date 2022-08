Un ruolo reale per il Principe Andrea? La decisione irremovibile del Principe Carlo (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo l’accordo che ha chiuso il coinvolgimento nello scandalo Epstein, il Principe Andrea di York starebbe cercando di rientrare a pieno titolo nella Royal Family britannica. Ma la decisione del fratello ed erede al trono, Carlo, sembrerebbe irremovibile anche a seguito delle ‘suppliche’ da parte delle nipoti Eugenie e Beatrice. Le conseguenze reputazionali del pesantissimo scandalo di Epstein pesano ancora sul Duca di York, che starebbe cercando in tutti i modi di riabilitare la sua immagine. Il Principe Andrea vorrebbe riottenere qualche ruolo reale all’interno della famiglia britannica. A sostenere la sua causa anche le figlie Eugenie e Beatrice. Principe ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo l’accordo che ha chiuso il coinvolgimento nello scandalo Epstein, ildi York starebbe cercando di rientrare a pieno titolo nella Royal Family britannica. Ma ladel fratello ed erede al trono,, sembrerebbeanche a seguito delle ‘suppliche’ da parte delle nipoti Eugenie e Beatrice. Le conseguenze reputazionali del pesantissimo scandalo di Epstein pesano ancora sul Duca di York, che starebbe cercando in tutti i modi di riabilitare la sua immagine. Ilvorrebbe riottenere qualcheall’interno della famiglia britannica. A sostenere la sua causa anche le figlie Eugenie e Beatrice....

