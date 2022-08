Un altro domani, spoiler: Sergio pronto a fare il padre, ma Julia... (Di lunedì 29 agosto 2022) Per Sergio e Julia non sembrerà esserci pace ad Un altro domani, come svelano gli spoiler della soap opera spagnola. La Infante, in particolare, nel corso dei prossimi episodi, proprio quando Diana le comunicherà che qualcuno ha saldato il suo debito e ora la bottega è ufficialmente sua, scoprirà di aspettare un bambino dal suo ex marito e ne sarà sconvolta. Julia e Sergio, infatti, hanno trascorso di recente una notte di passione, ma la donna si è subito pentita mettendo in chiaro le cose con il suo ex e spiegandogli di non avere intenzione di riprendere il loro matrimonio. Tuttavia, la notizia dell'inaspettata gravidanza destabilizzerà l'equilibrio della Infante che si sfogherà con Elena. L'amica proverà a rassicurarla, ma in paese si spargerà la voce che ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 29 agosto 2022) Pernon sembrerà esserci pace ad Un, come svelano glidella soap opera spagnola. La Infante, in particolare, nel corso dei prossimi episodi, proprio quando Diana le comunicherà che qualcuno ha saldato il suo debito e ora la bottega è ufficialmente sua, scoprirà di aspettare un bambino dal suo ex marito e ne sarà sconvolta., infatti, hanno trascorso di recente una notte di passione, ma la donna si è subito pentita mettendo in chiaro le cose con il suo ex e spiegandogli di non avere intenzione di riprendere il loro matrimonio. Tuttavia, la notizia dell'inaspettata gravidanza destabilizzerà l'equilibrio della Infante che si sfogherà con Elena. L'amica proverà a rassicurarla, ma in paese si spargerà la voce che ...

AlfredoPedulla : #Acerbi: oggi #Zhang ha detto no, anche al prestito secco. C’è ancora tempo, ma oggi è no. Domani sarà un altro giorno - borghi_claudio : Come immaginavo la rubrica 'come fare per lasciare a casa un piddino' ha riscosso successo. Pare che domani… - NicolaPorro : ?? I geni di Bruxelles che vogliono bloccare i visti per i russi, le cantanti contro la Meloni e Il Domani sugli ita… - jrbasket2015 : @MassiDL273 #Dzeko non fa solo sportellate,scende a centrocampo e si gira e ha piedi da regista…#Lukaku fa un altro… - beiguangcoeur : sta ancora al 17% e probabilmente riuscirò a giocarci domani ma per rivedere la mia donna e le sue braccia questo e… -