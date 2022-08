Ucraina, team Aiea verso Zaporizhzhia: ispezione in settimana (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli ispettori dell'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, si stanno dirigendo all'impianto di Zaporizhzhia, la centrale nucleare più grande d'Europa nel sud dell'Ucraina. Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli ispettori dell', l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, si stanno dirigendo all'impianto di, la centrale nucleare più grande d'Europa nel sud dell'. Lo ha detto il ...

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia. Grossi: team Aiea a Zaporizhzhia entro fine della settimana. LIVE - sole24ore : ?? La missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) arriverà alla centrale nucleare di… - fisco24_info : Ucraina, team Aiea verso Zaporizhzhia: ispezione in settimana: (Adnkronos) - Il direttore generale Rafael Mariano G… - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Direttore generale Grossi: team Aiea a Zaporizhzhia in settimana: Kiev, colpiti edifici e d… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia. Grossi: team Aiea a Zaporizhzhia entro fine della settimana. LIVE -