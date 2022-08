Tennis: Us Open, Berrettini avanza al secondo turno (Di lunedì 29 agosto 2022) New York, 29 ago. - (Adnkronos) - Matteo Berrettini avanza al secondo turno dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 26enne romano, numero 14 del mondo e 13 del seeding, sconfigge il coetaneo cileno Nicolas Jarry, numero 123 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) New York, 29 ago. - (Adnkronos) - Matteoaldello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 26enne romano, numero 14 del mondo e 13 del seeding, sconfigge il coetaneo cileno Nicolas Jarry, numero 123 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3 in poco meno di due ore di gioco.

