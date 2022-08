Taylor Swift: 5 news e curiosità che potreste esservi persi (Di lunedì 29 agosto 2022) Dalle accuse ai premi, la vita di Taylor Swift è ricca di colpi di scena. Ecco cosa è accaduto di recente all’artista Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 agosto 2022) Dalle accuse ai premi, la vita diè ricca di colpi di scena. Ecco cosa è accaduto di recente all’artista

team_world : In scena questa sera dal Prudential Center di Newark, New Jersey, i #VMAs 2022?? Tra i nominati Harry Styles, Taylo… - _TorixSpring_ : RT @tswiftita_: ?? #MIDNIGHTS, IL DECIMO ALBUM DI TAYLOR SWIFT USCIRÀ IL 21 OTTOBRE ?? “Midnights, le storie di 13 notti insonni disseminate… - ssweetkiwii : RT @grearpatience: non taylor swift che si muove prima di niall horan è forse questa la follia - dragonssqueen : RT @intaysarms: pov: taylor swift ha appena salvato il 2022 - gold__rush__ : È arrivata coinquilina scema, ma niente mi tange oggi sono invincibile Midnights by Taylor Swift out on october 21 -