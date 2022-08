Salvini e Meloni | un caffè e una foto per far finta di volersi bene

chiaragribaudo : “Troppe laureate”. In due parole l'aria che tira in Ungheria, paese che la destra italiana sceglie come modello. Or… - pdnetwork : “Troppe laureate” Orbán, amico di #Meloni e #Salvini, è preoccupato perché le donne studiano “troppo”. Salvini dice… - Ettore_Rosato : Bloccare le estrazioni di #gas dai nostri giacimenti è stato un errore, frutto della demagogia, alla ricerca di slo… - Erminia83533558 : RT @_Brick_Block_: Dal mio personalissimo cartellino (cit.) la classifica provvisoria delle migliori cinque promesse elettorali. #ElezioniP… - GiovanniTamburi : @matteosalvinimi Picciotti dobbiamo votare Salvini e Meloni ciascuno deve metter 2 voti . Chiaro fu? Arriveranno mi… -

... CALENDA VS LETTA, RENZI VS DI MAIO Le distanze e le liti "sopite" nel Centrodestra, la difficoltà di trovare il "bandolo" per poter rappresentare un'alternativa a- Berlusconi in ...... a fronte di una sfiducia molto più marcata verso i tre leader del centrodestra (Giorgiaal 26%, Matteoal 20%, Silvio Berlusconi al 19%), mentre il leader del Pd Enrico Letta fa ...(Adnkronos) – “Perché dovrei oppormi a un incarico a Giorgia Meloni E’ la democrazia. Con umiltà e scaramanzia, credo che la partita non sia chiusa. Non abbiamo ancora vinto niente: chi vince e prend ...A Messina si abbracciano per coprire le profonde divisioni su temi tutt'altrro che marginali come il blocco navale, lo scostamento di bilancio e la premiership ...