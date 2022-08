Ranking Wta aggiornato a lunedì 29 agosto 2022: Swiatek in testa, best ranking Cocciaretto al n°99 (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ranking Wta aggiornato a lunedì 29 agosto 2022 vede sempre in vetta la polacca Iga Swiatek, con un quasi il doppio dei punti su Anett Kontaveit, numero due. Completano la Top-5 Maria Sakkari, Paula Badosa e Ons Jabeur. In una settimana in cui le “big” hanno deciso di privilegiare gli allenamenti in vista degli Us Open ai tornei del circuito, c’è un solo cambiamento nelle top 20: Daria Kasatkina dopo il titolo vinto a Granby conquista un posto e diventa numero 9, sopravanzando Garbine Muguruza. Martina Trevisan si conferma numero uno d’Italia al n°27. In Top 100 con lei Jasmine Paolini (56), Lucia Bronzetti (59), Camila Giorgi (67) ed Elisabetta Cocciaretto (99), con quest’ultima che per la prima volta nella sua giovane carriera ha quest’oggi un ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) IlWta29vede sempre in vetta la polacca Iga, con un quasi il doppio dei punti su Anett Kontaveit, numero due. Completano la Top-5 Maria Sakkari, Paula Badosa e Ons Jabeur. In una settimana in cui le “big” hanno deciso di privilegiare gli allenamenti in vista degli Us Open ai tornei del circuito, c’è un solo cambiamento nelle top 20: Daria Kasatkina dopo il titolo vinto a Granby conquista un posto e diventa numero 9, sopravanzando Garbine Muguruza. Martina Trevisan si conferma numero uno d’Italia al n°27. In Top 100 con lei Jasmine Paolini (56), Lucia Bronzetti (59), Camila Giorgi (67) ed Elisabetta(99), con quest’ultima che per la prima volta nella sua giovane carriera ha quest’oggi un ...

