Pochi conti, molte promesse nel programma economico del centrodestra (Di lunedì 29 agosto 2022) Il programma del centrodestra (senza trattino per indicare che sono uniti, anche se la Lega non ha rinunciato a un proprio corposo programma di 201 pagine) è molto breve (sette pagine) ed è scritto... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 29 agosto 2022) Ildel(senza trattino per indicare che sono uniti, anche se la Lega non ha rinunciato a un proprio corposodi 201 pagine) è molto breve (sette pagine) ed è scritto... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Solib38631000 : @jontargetti @Godela27 Non ci sono altri conti è solo questo: aiutare chi ne ha bisogno. Vada a vedersi le condizio… - Amrita86044234 : RT @Ang_Gulino: Kreuzenstein è un castello in #Austria , situato nel territorio dell'odierna città di Leobendorf, a pochi chilometri a nord… - Ang_Gulino : Kreuzenstein è un castello in #Austria , situato nel territorio dell'odierna città di Leobendorf, a pochi chilometr… - Nmarru : @fleinaudi @jdandreamatteo ci provo... E' necessario un compromesso fra principi e realismo per entrare nelle stan… - luciano_conti : @OGiannino Grande Orban! Uno dei pochi che rispetta il volere del suo popolo che lo ha democraticamente eletto e confermato -