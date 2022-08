Ottimi risultati per i piccoli Alfieri oggi a Godiasco (Di lunedì 29 agosto 2022) I piloti del moto club Alfieri di Asti, dopo la pausa estiva, stanno progressivamente tornando operativi. Nella giornata di ieri, domenica 28 agosto, largo ai piccoli, scesi in campo per il ... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 29 agosto 2022) I piloti del moto clubdi Asti, dopo la pausa estiva, stanno progressivamente tornando operativi. Nella giornata di ieri, domenica 28 agosto, largo ai, scesi in campo per il ...

SimonaMalpezzi : Se ne parla tanto. Facciamo chiarezza. L’obbligo per scuola infanzia è una realtà in molti Paesi. ???? In Francia ????… - UniTrento_DISI : Congratulazioni al Team E-Agle Trento Racing e agli studenti di @UniTrento_DISI per gli ottimi risultati ottenuti c… - lavocediasti : Ottimi risultati per i piccoli Alfieri ieri a Godiasco - MCappannini : @AurelianoStingi @marco_heffler Al momento le uniche cure per il Covid 19 nei fragili sono gli antivirali Come mmg… - Fenice51585874 : @QLexPipiens @barbarab1974 E con ottimi risultati, direi. -